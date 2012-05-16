手机钱包料将在加拿大成趋势

路透多伦多5月15日电（记者 Alastair Sharp/Cameron French）---加拿大人可能很快可以通过智能手机进行支付，此前一家大型银行和该国最大的无线运营商签署协议，在手机内植入含有信用卡信息的芯片用於数据传输。

Rogers Communications(RCIb.TO)和加拿大帝国商业银行将於今年晚些时候在Research In Motion生产的一些黑莓手机内植入“移动钱包”。其他手机生产商的手机料会跟风。

该工具令消费者可以通过手机进行支付，很多加拿大零售商已经安装了相应的电子识别器。

“毫无疑问，这将改变加拿大人的支付方式，”加拿大帝国商业银行零售银行业务主管David Williamson说道。该行是加拿大第五大银行，预计晚些时候其借记卡也将提供该服务。

该协议可能标志着加拿大移动支付潮的开启，这个概念在日本和韩国等国被引入後，并没有取得巨大成功。同时，谷歌等公司也正在美国建立类似的支付系统。

未来几个月，加拿大其他大型银行和电信企业料追随此趋势。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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