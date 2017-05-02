综述：加拿大次贷商HISA账户大失血 采取急救措施以增强外界信心

路透多伦多5月1日 - 加拿大次级抵押贷款商周一匆忙采取措施以增强外界对其业务模式的信心，因储户从Home Capital Group(HCG.TO)的高息储蓄账户(HISA)中持续提现，同时另一家贷款商获得20亿加元紧急融资。

加拿大第二大上市另类贷款商Equitable Group(EQB.TO)称，该公司上周末账户提现速度加快后，已于周一采取措施增加流动资金。

与此同时，加拿大最大的另类贷款商Home Capital则表示，预期将动用上周获得的20亿加元(14.6亿美元)信用额度的一半。该公司希望以此抵消高息储蓄账户存款的急速流失。

Home Capital的高息储蓄账户上周加速失血，此前公司创始人也加入了近期因为证券监管机构一项调查而出现的公司高管离职潮。监管机构指责该公司对投资者作出“严重误导的声明”。

Home Capital的主营业务为发放次级抵押贷款，自3月30日以来其高息储蓄账户存款余额已骤降73%。有人担心，该公司的困境可能成为加拿大火热楼市(已被一些人称为泡沫)的第一个崩溃迹象。

单在多伦多一地，3月房价就比上年同期飙升了33%，促使当局上月实施一系列措施，包括征收15%的“外国买家税”。

Equitable称，其周一从数家加拿大银行组成的银团获得了20亿加元的融资贷款。

“我们对我们的业务和融资模式的基本面有信心，但鉴于近期发生的事件，我们已采取措施强化流动资金头寸，”该公司在声明中说道。

Equitable股价周一午盘上涨28.5%至46.89加元，收盘报47.35加元。

Equitable称，公司也“聚焦于延长担保投资证(GIC)投资组合的存续期限，”从而延长了任何新GIC的到期日。

Home Capital股价周一一度跳水29%，之后跌幅缩小为下跌13.2%至6.98加元，收盘报6.96加元。

上月证券监管机构指控Home Capital高管向投资者瞒报房贷经纪欺诈行为，自那以来其股价就直线下滑。该行已聘请银行业界人士帮助其争取更多融资并评估选项。

“这对非银行抵押放贷业务是个打击，”Northland Wealth Management董事总经理David Cockfield表示。

加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)与加国银行业监管机关表示，正密切观察Home Capital的情况。摩尔诺表示，与联邦金融监管机关一直保持联系以讨论此事。

摩尔诺表示，“整个体系运作如常，各机构正面临找寻市场解决方案的挑战，”他指的是Home Capital取得信贷额度的能力。

安大略省医疗退休金计划(Healthcare of Ontario Pension Plan)上周四同意牵头一个财团，为其Home Trust单位提供20亿加元信贷额度。

安大略的公共事业雇员联盟表示，反对动用退休基金为Home Capital融资，并要求退休基金投资的管理需有更严格的指导方针。

“这可是拿劳工的钱来为一家金融公司融资，而这家公司是对可能无力负担抵押贷款的民众推销抵押贷款，”该联盟主席Warren Thomas表示，“我认为这是有风险的、不当的投资...我认为我们不该涉及为银行业提供融资的业务。”

**影响温和？**

但Cambridge Global Payments全球产品和市场策略主管Karl Schamotta表示，Home Capital贷款拖欠率低，而且其服务在加拿大房地产市场的份额不到1%。

“与近10年前全球金融危机的起因不同，Home Capital的问题与抵押贷款投资组合表现欠佳无关，而且这次的问题也可能太小，不会产生真正的系统性风险。”

储户已经从帮助为Home Capital抵押贷款业务提供资金的储蓄账户取出更多资金。

Home Capital表示，其HISA账户余额周一料降至约3.91亿加元，周五时为5.21亿加元，一周前为14亿加元。

“虽然取款的速度似乎在下降，但资金仍料受到重大约束，”Raymond James分析师在客户报告中说。

Home Capital周五表示，前一天其HISA账户余额减少约2.9亿加元，周三为减少4.72亿加元。

截至4月28日为止，Home Capital流动性较差的GIC存款总额为128.6亿加元，与截至4月26日止的129.7亿加元相比略微下降。

Home Capital本周稍晚料公布第一季业绩。(完)