加拿大肢解案嫌犯被控罪名增加

路透6月2日电---根据周六发布在网上的文件显示，对加拿大杀人肢解案潜逃嫌犯的逮捕令除指控其一级谋杀外，还列出了其他四项罪名。

现年29岁的加拿大色情片演员马尼奥塔(Luka Rocco Magnotta)杀害了一名中国男子，将其肢解并将整个作案过程拍下来上传到网上。

文件称，警方还希望追加指控马尼奥塔亵渎尸体、邮寄淫秽不雅物品及威胁总理和其他国会成员等罪名。

马尼奥塔在分尸後将受害者的脚寄往加拿大总理哈珀所在的保守党总部。很快，受害者的手在寄往渥太华的过程中被截获，在马尼奥塔在蒙特利尔的公寓附近一个被遗弃的手提箱中发现了受害者的躯干。

受害者身体的其他部分依然下落不明。

警方发布了对马尼奥塔的全球通缉令。

蒙特利尔警方表示，马尼奥塔在行凶後便离开加拿大前往欧洲，但他们不知道他是否还在欧洲或已返回加拿大。

警方已确认受害者为32岁的中国学生林俊，称林俊和马尼奥塔彼此相识。警方称林俊是在5月24日或25日被害。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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