加拿大碎尸案嫌犯马尼奥塔被押回国

路透渥太华6月18日电---加拿大色情片演员马尼奥塔（Luka Rocco Magnotta）因涉嫌在蒙特利尔杀害、肢解并吃食中国留学生林俊，被指控一级谋杀罪。马尼奥塔在德国被捕，周一被引渡回加拿大。

29岁的马尼奥塔被控杀害林俊，将其手脚寄给加拿大两个政党和温哥华两所学校。两周前，他在柏林一家网吧被捕，目前已被驱逐出境。

柏林检方发言人斯特尔纳（Martin Steltner）称：“马尼奥塔在被押往加拿大的飞机上。德国政府已同意引渡（该嫌犯）。”

加拿大司法部长尼克森（Rob Nicholson）称，加方已派出一架军用运输机，由蒙特利尔警方押送嫌犯。

尼克森称，加拿大政府与国际社会合作，促成嫌犯迅速落网，即将面临公正的审判。他感谢德国迅速、果断的行动。

预计马尼奥塔於美国东部时间晚7点半（2300 GMT）飞抵蒙特利尔，随後将被关入监狱。

警方称，DNA检测证明，被寄送的肢体与马尼奥塔在蒙特利尔公寓附近小巷手提箱中腐烂的尸体吻合。遇害者的头部尚未找到。

警方称，马尼奥塔与林俊认识。

马尼奥塔未反对被引渡回加拿大。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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