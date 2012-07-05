加拿大警方证实找到遇害者林俊头颅

蒂勒森与杨洁篪会晤 讨论“互利的”经济关系
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。
路透7月4日电---警方周三称，周末在蒙特利尔一个公园发现的人头确属中国留学生林俊。加拿大色情片演员马尼奥塔（Luka Rocco Magnotta）涉嫌杀害并肢解林俊。
蒙特利尔警方发言人称，医检结果显示，人体残骸确系林俊的，并证实当地媒体报导说法，残骸部分是头颅。
林俊的手脚被寄往渥太华两个政党办公室和温哥华的学校，躯干在垃圾堆中被发现。他的头颅一直下落不明，直到警方周日根据线索在公园找到。
马尼奥塔上月初在德国被捕，已被引渡回加拿大。他对所有指控拒绝认罪。预计明年3月11日起，将对此案进行为期10天的初审。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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