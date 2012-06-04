加拿大肢解案嫌犯在柏林落网

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
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路透柏林6月4日电(记者 Bettina Borgfeld)---加拿大肢解案嫌犯周一在德国柏林的一家网吧被捕。此前，加拿大政府对其发出了全球通缉令。
国际刑警组织向现年29岁的加拿大色情片演员马尼奥塔(Luka Rocco Magnotta)发出了最高级别的红色通缉令。
马尼奥塔涉嫌杀害、肢解了32岁的中国学生林俊，并将作案视频上传至互联网上。马尼奥塔面临一级谋杀罪的指控。
据信，马尼奥塔用镐斧杀害了林俊，将其分尸并奸尸，随後向渥太华部分政党邮寄残肢。
马尼奥塔至少有三个身份，且是一名狂热的网民。
这名嫌犯由此引发蒙特利尔历史上最大的搜捕行动。
蒙特利尔警方发言人Ian Lafreiniere对记者表示：“他利用网络美化自己，而正是网络将其出卖。”
“当听到这一消息时，调查人员如释重负。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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