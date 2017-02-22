加拿大强调北美自由贸易协定谈判必须是三方谈判

路透多伦多2月21日 - 加拿大国际贸易部长弗理兰(Chrystia Freeland)周二表示，如果重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)，三个成员国必须全部参与。此前外界臆测美国可能寻求先与加拿大谈，然后再与墨西哥谈。

“我们非常认可北美自由贸易协定是一份三国协议，如果进行任何协商，都应该是三方谈判，”弗理兰在关于北美未来的一个会议上表示。

美国总统特朗普希望重新协商北美自由贸易协定，重点是减少美国对墨西哥的贸易逆差。特朗普称各项自由贸易协定让无数美国人丢了工作。

特朗普表示他只需要微调与加拿大的贸易关系。一位加拿大官员随后向一家报纸暗示，华盛顿方面可能想先与渥太华方面协商。墨西哥反对这个主意，贸易专家也称这基本上行不通。

“北美自由贸易协定是一个三方协定，关于该协定的任何协商...都将是三方会谈，必须是这样，”墨西哥外长Luis Videgaray在弗理兰发言后在多伦多向记者表示。

墨西哥经济部长Guajardo Ildefonso稍早在会议上表示，北美自由贸易协定谈判的大部分将必须在三边基础上实现，好让投资人有信心，因为同一套投资规则到处适用。

特朗普几无透露对这个协定的看法，除了他想要大幅修改和墨西哥的部分外。该协定于1994年生效。

Guajardo表示，墨西哥政府预期今夏开始谈判。他数次强调，加拿大和墨西哥过去在贸易上有多么的合作无间。

前加拿大总理Brian Mulroney则驳斥加拿大可能让墨西哥自生自灭的想法。他曾协助推动最初的NAFTA谈判。

弗理兰指称，特朗普的商务部长和贸易代表人选尚未获得确认。“我们大家都必须小心不要操之过急了。”(完)