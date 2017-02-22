加拿大强调北美自由贸易协定谈判必须是三方谈判

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透多伦多2月21日 - 加拿大国际贸易部长弗理兰(Chrystia Freeland)周二表示，如果重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)，三个成员国必须全部参与。此前外界臆测美国可能寻求先与加拿大谈，然后再与墨西哥谈。
“我们非常认可北美自由贸易协定是一份三国协议，如果进行任何协商，都应该是三方谈判，”弗理兰在关于北美未来的一个会议上表示。
美国总统特朗普希望重新协商北美自由贸易协定，重点是减少美国对墨西哥的贸易逆差。特朗普称各项自由贸易协定让无数美国人丢了工作。
特朗普表示他只需要微调与加拿大的贸易关系。一位加拿大官员随后向一家报纸暗示，华盛顿方面可能想先与渥太华方面协商。墨西哥反对这个主意，贸易专家也称这基本上行不通。
“北美自由贸易协定是一个三方协定，关于该协定的任何协商...都将是三方会谈，必须是这样，”墨西哥外长Luis Videgaray在弗理兰发言后在多伦多向记者表示。
墨西哥经济部长Guajardo Ildefonso稍早在会议上表示，北美自由贸易协定谈判的大部分将必须在三边基础上实现，好让投资人有信心，因为同一套投资规则到处适用。
特朗普几无透露对这个协定的看法，除了他想要大幅修改和墨西哥的部分外。该协定于1994年生效。
Guajardo表示，墨西哥政府预期今夏开始谈判。他数次强调，加拿大和墨西哥过去在贸易上有多么的合作无间。
前加拿大总理Brian Mulroney则驳斥加拿大可能让墨西哥自生自灭的想法。他曾协助推动最初的NAFTA谈判。
弗理兰指称，特朗普的商务部长和贸易代表人选尚未获得确认。“我们大家都必须小心不要操之过急了。”(完)
(编译 孙国玉/戴素萍 审校 张若琪/张涛)
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