加拿大一名牧师在朝鲜之行后失踪

路透多伦多3月2日（记者Andrea Hopkins） - 加拿大多伦多Light Korean长老会教堂(Light Korean Presbyterian Church)称，该教堂一名牧师在朝鲜进行人道主义工作后未能返回，加拿大政府已开展行动试图找到他。

该教堂发言人牧师Lisa Pak称，Hyeon Soo Lim今年60岁，曾到过朝鲜上百次，在罗津地区督建过一家疗养院、一家托儿所及一家孤儿院。

Pak表示自1月31日后就未得到过Lim的消息，但最初并不担心，因为Lim颇具经验并熟悉朝鲜。他们原以为朝鲜外国游客检疫当局因埃博拉风险将Lim扣留。

朝鲜当局已在周一停止了埃博拉检疫程序。

“这次旅行对他很寻常……他讲朝鲜语，已经去过那里很多次了，”Pak称。“我们不想小题大做，只想确认他安全无恙。他不关心政治，只想帮助那里的人们。”

Pak称，Lim自1997年开始赴朝鲜从事人道主义工作；今年1月27日离开多伦多飞往韩国，打算在这次旅行期间到访中国和朝鲜。

加拿大政府称领事馆官员正与Lim的家人联系，并已提供领事协助，但拒绝就Lim的状况置评。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。