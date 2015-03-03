加拿大一名牧师在朝鲜之行后失踪

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透多伦多3月2日（记者Andrea Hopkins） - 加拿大多伦多Light Korean长老会教堂(Light Korean Presbyterian Church)称，该教堂一名牧师在朝鲜进行人道主义工作后未能返回，加拿大政府已开展行动试图找到他。
该教堂发言人牧师Lisa Pak称，Hyeon Soo Lim今年60岁，曾到过朝鲜上百次，在罗津地区督建过一家疗养院、一家托儿所及一家孤儿院。
Pak表示自1月31日后就未得到过Lim的消息，但最初并不担心，因为Lim颇具经验并熟悉朝鲜。他们原以为朝鲜外国游客检疫当局因埃博拉风险将Lim扣留。
朝鲜当局已在周一停止了埃博拉检疫程序。
“这次旅行对他很寻常……他讲朝鲜语，已经去过那里很多次了，”Pak称。“我们不想小题大做，只想确认他安全无恙。他不关心政治，只想帮助那里的人们。”
Pak称，Lim自1997年开始赴朝鲜从事人道主义工作；今年1月27日离开多伦多飞往韩国，打算在这次旅行期间到访中国和朝鲜。
加拿大政府称领事馆官员正与Lim的家人联系，并已提供领事协助，但拒绝就Lim的状况置评。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。