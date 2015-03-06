加拿大失踪牧师被证实遭朝鲜政府拘押

路透多伦多3月5日（记者 Andrea Hopkins） - 加拿大多伦多Light Korean长老会教堂(Light Korean Presbyterian Church)发言人周四表示，该教堂60岁的牧师Hyeon Soo Lim上月前往朝鲜进行寻常人道主义工作时被朝鲜当局扣押。

该教堂发言人Lisa Pak表示，自1月31日后就未得到过Lim的消息。

“Lim的家人已从加拿大官员处得知，朝鲜民主主义人民共和国政府证实Hyeon Soo Lim先生被扣押在朝鲜，”Pak在声明中表示。

加拿大外交部周四表示，注意到一名加拿大公民在朝鲜被羁押。该国外交部发言人以保护隐私为由拒绝披露细节。加拿大政府长期以来建议该国公民不要前往朝鲜，因在朝鲜只能提供有限的领事服务。

Pak告诉路透，她不想揣测朝鲜为何拘押Lim。

多伦多市议员Raymond Cho是这位牧师的多年好友，表示他对Lim的身体健康非常担心。两人都是数十年前由韩国移民到加拿大。

“Lim牧师有很严重的健康问题，很严重的高血压。他一直吃处方药，他的家人迫切希望给他送药，”Cho表示说。“他的妻子非常担心，因为这事关严重的健康问题。他在朝鲜已经呆了超过一个月。”（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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