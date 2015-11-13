韩光长老会教堂呼吁特鲁多协助解救被朝鲜扣留的牧师

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路透多伦多11月13日 - 加拿大新总理特鲁多下周将在马尼拉与亚洲领导人会面，该国最大的教堂之一周四称，希望特鲁多届时唤起国际社会对朝鲜扣留该教堂牧师的关注。

特鲁多将开启上任后的首次全球旅行，他面临推动解决众多问题的压力，其中即包括林铉洙（音，Hyeon Soo Lim）被扣一案。

林铉洙是加拿大多伦多韩光长老会教堂的负责人，2月在朝鲜进行人道主义工作后被扣留，他在7月承认了目的在于推翻朝鲜政府的罪行。

“我们希望特鲁多政府充分利用一切可用的途径和平台--（譬如）APEC峰会--唤起国际社会关注林先生被扣一事，以帮助推动外交对话迅速达成积极的解决方案，”该教堂的发言人Lisa Pak在电邮中表示。

该教堂上周致信加拿大外交部长斯特凡·迪翁（Stephane Dion），“强烈敦促新任自由党政府利用一切可能的途径，以使林铉洙立即获释并返回”。

特鲁多周末将在土耳其出席二十国集团（G20）领导人会议，下周将前往菲律宾出席APEC峰会。

加拿大2010年宣布与朝鲜断绝外交关系，这让在林铉洙案上取得进展面临困难。

加拿大外交部发言人Francois Lasalle称，领事官员正与林铉洙的家人联系，且加拿大仍“深切关注”该案。

“我们继续努力寻求通过领事途径解决此案，”Francois Lasalle在电邮中称。（完）