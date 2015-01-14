加拿大央行副总裁连恩称低油价不利经济 但影响不剧烈

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透威斯康辛1月13日 - 加拿大央行副总裁连恩周二表示，原油价格崩跌可能延迟加拿大经济恢复生产潜能的时间，但不太可能对成长产生剧烈效应。
尽管并未表明油价下跌是否会令升息推迟，但连恩明确了央行对于油价低廉对经济不利的立场，即便存在某些缓解的因素。
加拿大将因消费者物价降低与全球成长增强而受益，但随着石油行业收入减少的影响扩散，这些好处将被抵消。
“我们认为近期油价与其他大宗商品价格下跌，对加拿大经济前景构成重大风险，”连恩在对一企业团体的演说中表示。
连恩表示，加拿大央行总裁波洛兹曾在12月时预期，油价下跌将令加拿大今年经济增幅下降1/3个百分点。
央行在进一步衡量油价下跌对加拿大经济造成的负面影响，在下周公布的季度货币政策报告中，将考虑到油价可能再跌20美元的情况。
连恩没有给出具体数字，但表示“我们认为(油价下跌)不会(对经济)带来重大影响。”
加拿大在2010年升息，是自全球金融危机爆发以来七大工业国中第一个升息的国家。加拿大利率保持在1%不变，市场预计升息将要等到第四季。
连恩表示，全球各国央行，包括加拿大央行在内，将“忽略”油价回落对总体通胀造成的暂时性影响。
他说，在油价下跌将直接拉低通胀外，加拿大央行“将密切关注油价下滑对经济成长造成的更广泛影响，及其可能对生产潜能恢复造成的延迟。”
分析师表示，连恩的讲话巩固了对下周加拿大政策声明温和基调的预期。
连恩对油价看法偏空，他说油价“可能走低，且保留在低位，在一段长时间，”之后，中期力量将推高油价。
对油价持续保持在低位的预期将明显打压原油投资和探勘计划。连恩称，目前已出现这些迹象。(完)
(编译 陈宗琦/利棣儿；审校 张荻)
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