加拿大石油出口锐减 野火烧热供应担忧

路透纽约5月18日 - 上周加拿大对美国原油出口剧减12%，显示艾伯塔野火灾情对石油运输的冲击。加拿大另一品种轻质原油价格大涨，因对供应的担忧加剧。

整体上加拿大原油交投清淡，因下半月交投通常不活跃。

估计天气乾热加上强风助燃了麦克默里堡附近的野火，继续威胁加拿大油砂设施和工作区的安全。

在预计火势料将扩大之下，生产商开始抢购所需的石油。路透数据显示，Suncor Energy(SU.TO)罕见地买进一船北海原油船货，引起交易商讨论，认为加拿大油企可能因大火中断供应，不得不进口石油供应附近炼厂。

火情已经进入第三周，火势向北方移动，威胁到重要的Syncrude和Suncor设施，预期的复工时间不得不推后。

美国政府称，5月13日止当周美国对加拿大石油的进口大幅下降至260万桶/日。这是4月以来的最低水平，当时TransCanada公司在南达科他州的Keystone输油管泄漏，影响了交货。

此外，有部分加拿大低硫原油的购买未通过彭比纳(Pembina)管线进行交付。根据Shorcan Energy Brokers，5月原油期货近来的交易价格本较美国原油贴水，现在则涨至较西德克萨斯中质油(WTI)升水0.75美元/桶，就在前一天还较WTI贴水0.50美元。

加拿大石油的交易多发生在每月为期两周半的交易周期内，从每月1日直到输油管线容量确定的前一天。当月余下时间里交易可能十分清淡。

Shorcan数据显示，7月交货的加拿大原油(Western Canada Select)只有一笔交易，每桶价格较WTI贴水12.10美元，周二结算价较WTI贴水11.65美元。(完)