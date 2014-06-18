能源产业：加拿大批准连接西海岸输油管项目，原住民和环保团体抗议

路透温哥华/渥太华6月17日 - 加拿大政府周二批准Enbridge 公司的Northern Gateway输油管项目的建设，该决定料将为原住民和环保团体的一系列诉讼和抗议活动拉开序幕。

自然资源部长Greg Rickford在声明中宣布了该决定，决定符合外界的普遍预期。他表示，批准该计划的前提是Enbridge满足监管委员会提出的200多个条件。该输油管道将连接加拿大艾伯塔省的油砂资源和太平洋沿岸的一座港口。

加拿大议会下议院两个主要反对党的领导人均谴责了该决定，并表示如果在明年的联邦选举中获胜，将停止该项目。

而加拿大执政的保守党则强烈支持该项目，因为对于开发油砂资源及该国经济前景至关重要。这条管线通往太平洋沿岸，将使该国的石油生产商可以开发急需能源的亚洲市场。而目前这些石油企业只能依赖美国市场。(完)