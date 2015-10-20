加拿大选民转而青睐左派政党 使哈珀在选举中遭遇劲敌

路透卡尔加里/蒙特利尔10月19日 - 加拿大的政治格局周一看来将发生变化，民调显示现任总理哈珀领导的保守党政府很可能下台，或沦为少数派，因自由党竞选对手Justin Trudeau后来居上。

近两个月来，外界一致认为，加拿大为期11周的竞选结果难分伯仲，保守党、自由党以及偏左的新民主党几乎打成平手。

但43岁的Trudeau横空出世，在近期民调中领先，让许多加拿大国家媒体纷纷预测哈珀在执政九年后即将告别权力。Trudeau是前总理Pierre Trudeau之子。

不过，投票结果可能出现三足鼎立的局面，无论保守党还是中间偏左的自由党都难以赢得多数席位。若胜方在议会仅为少数派，则有可能要不了两年还要再次选举。

加元兑美元在投票前走软，一些市场人士将其部分归因于Trudeau有望取胜。自由党承诺在预算赤字的情况下依然加大基础设施支出。

保守党的表现有超越民调预估倾向，部分因素在于其擅于强力催票。哈珀在2011年意外成立多数党政府，此前在2006年和2008年时均为少数党。

最初被看好的加拿大新民主党(NDP)已退居第三，但出现少数党政府情况下可能扮演关键角色。新民主党已表示将尽其所能地把哈珀拉下台，但至少在部分程度上可能与自由党少数政府合作，以推迟举行花大钱的新选举。

加拿大两个最大省份--安大略和魁北克的投票在0130 GMT结束时，选情就可能明朗化。这两个省在338席国会席次中总共占199席。若是选情形成拉锯战，那么英属哥伦比亚省的开票结果将具决定性，当地的投票将在0200 GMT结束。

赌盘在选前的最后一个周末时开始臆测将由Trudeau组建政府，同时也在推敲哈珀会因什么因素而下台。现年56岁的哈珀被外界批评个性冷淡，但他十年来对经济的管理却颇受信赖。

Trudeau已承诺若是胜选，在全球舞台上他将走出比哈珀更多边化的路线，并修复加拿大和美国的关系。

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