加拿大警方收到恐袭威胁消息后击毙一名嫌犯--新闻报导

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透温哥华8月10日 - 加拿大电视台和加拿大广播公司报导，加拿大警方周四击毙了一名男子；此前警方发布声明称，他们在收到“一起潜在恐怖袭击的确凿信息”后，确认了一名嫌犯的身份。
加拿大皇家骑警(RCMP)在声明中称，已确认该嫌犯身份，警方采取了行动确保公众安全。
情报消息人士告诉路透，嫌犯名为Aaron Driver，曾于去年因在社交媒体上公开支持“伊斯兰国”而被捕。消息人士拒绝透露姓名，因未获授权向媒体透露消息。(完)
(编译 王琛；审校 高琦)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。