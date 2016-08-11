加拿大警方收到恐袭威胁消息后击毙一名嫌犯--新闻报导

路透温哥华8月10日 - 加拿大电视台和加拿大广播公司报导，加拿大警方周四击毙了一名男子；此前警方发布声明称，他们在收到“一起潜在恐怖袭击的确凿信息”后，确认了一名嫌犯的身份。

加拿大皇家骑警(RCMP)在声明中称，已确认该嫌犯身份，警方采取了行动确保公众安全。

情报消息人士告诉路透，嫌犯名为Aaron Driver，曾于去年因在社交媒体上公开支持“伊斯兰国”而被捕。消息人士拒绝透露姓名，因未获授权向媒体透露消息。(完)