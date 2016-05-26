加拿大前总理哈珀将退出政界从商--消息人士

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透渥太华5月25日 - 加拿大保守党消息人士周三称，加拿大前总理哈珀将在今年晚些时候退出政界转而从商。哈珀在去年11月初下台，之前曾执政近10年。
在去年10月19日的选举中，哈珀败给来自自由党的特鲁多，并随后辞去了保守党党魁职务。
该消息人士称，哈珀再度当选卡尔加里选区议员，但他会在9月国会秋季会议开始前辞去该职务。
“他将从商，他没有成为学者的计划。”该消息人士称。由于哈珀没有正式表示自己对未来的选择，该消息人士要求匿名。
该消息人士称，已有一些企业邀请哈珀加入其董事会。
加拿大广播公司报道称，哈珀收到了包括KKR & Co LP (KKR.N)在内的美国公司的加盟邀请。
KKR拒绝发表评论。路透联系哈珀就此置评，后者没有立即回复。
最早报道哈珀将辞职的《环球邮报》（Globe and Mail）称，哈珀还在考量建立外交政策研究机构。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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