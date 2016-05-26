加拿大前总理哈珀将退出政界从商--消息人士

中国法律：财政部等就耕地占用税法公开征求意见，将条例上升为法律
路透北京1月17日 - 中国财政部和国家税务总局就耕地占用税法（征求意见稿）公开征求意见，意味着条例将上升为法律。从征税对象上看，意见稿明确，占用耕地建房或者从事非农业建设的单位或者个人，应当缴纳耕地占用税。
(本文由路透中文网编译提供)
路透渥太华5月25日 - 加拿大保守党消息人士周三称，加拿大前总理哈珀将在今年晚些时候退出政界转而从商。哈珀在去年11月初下台，之前曾执政近10年。
在去年10月19日的选举中，哈珀败给来自自由党的特鲁多，并随后辞去了保守党党魁职务。
该消息人士称，哈珀再度当选卡尔加里选区议员，但他会在9月国会秋季会议开始前辞去该职务。
“他将从商，他没有成为学者的计划。”该消息人士称。由于哈珀没有正式表示自己对未来的选择，该消息人士要求匿名。
该消息人士称，已有一些企业邀请哈珀加入其董事会。
加拿大广播公司报道称，哈珀收到了包括KKR & Co LP 在内的美国公司的加盟邀请。
KKR拒绝发表评论。路透联系哈珀就此置评，后者没有立即回复。
最早报道哈珀将辞职的《环球邮报》（Globe and Mail）称，哈珀还在考量建立外交政策研究机构。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京1月17日 - 中国财政部和国家税务总局就耕地占用税法（征求意见稿）公开征求意见，意味着条例将上升为法律。从征税对象上看，意见稿明确，占用耕地建房或者从事非农业建设的单位或者个人，应当缴纳耕地占用税。
0258GMT * 英镑/美元小涨至1.2060上方，盘中稍早跌至1.2015 * 市场削减空头头寸，防备英国首相讲话基调可能不如预期强硬 * 即使英国首相特雷莎梅对于硬退欧立场相对明确--市场偏空 * 这可能导致英镑/美元出现“传闻时卖出/事实时买进”的情况 * 卖盘与阻力位在1.2085，若突破此处，则目标在1.2130/50 (完) (编译 张涛；审校 白云)
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 国开行 60 1 *3.20% 固息金融债 1/18-1/22 80 5 *3.7187% 固息增发债 1/18-1/19 100 10 *3.8205% 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *农发行 至多50 1 周三招标