加拿大前总理哈珀将退出政界从商--消息人士

(本文由路透中文网编译提供)

路透渥太华5月25日 - 加拿大保守党消息人士周三称，加拿大前总理哈珀将在今年晚些时候退出政界转而从商。哈珀在去年11月初下台，之前曾执政近10年。

在去年10月19日的选举中，哈珀败给来自自由党的特鲁多，并随后辞去了保守党党魁职务。

该消息人士称，哈珀再度当选卡尔加里选区议员，但他会在9月国会秋季会议开始前辞去该职务。

“他将从商，他没有成为学者的计划。”该消息人士称。由于哈珀没有正式表示自己对未来的选择，该消息人士要求匿名。

该消息人士称，已有一些企业邀请哈珀加入其董事会。

加拿大广播公司报导称，哈珀收到了包括KKR & Co LP 在内的美国公司的加盟邀请。

KKR拒绝发表评论。路透联系哈珀就此置评，后者没有立即回复。

最早报导哈珀将辞职的《环球邮报》（Globe and Mail）称，哈珀还在考量建立外交政策研究机构。（完）