达沃斯论坛：特鲁多回应迪卡普里奥气候言论 称“过激论调”无济于事

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透瑞士达沃斯1月22日 - 加拿大总理特鲁多敦促影星莱昂纳多·迪卡普里奥（Leonardo DiCaprio）缓和他有关气候变化的“过激论调”，称这种言论对石油行业失业者没有帮助。
迪卡普里奥周三在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛（WEF）上表示，企业的贪婪正在导致气候变化，而且“受够了”。
特鲁多在当日稍晚的晚宴上回应了41岁的迪卡普里奥的言论。
“我表示阿尔伯塔省和加拿大去年都已选出承诺对气候变化采取行动的新政府……有些家庭正在受苦、失业，他们需要支持，而过激言论未必能帮助这些家庭或帮助加拿大，”特鲁多周五对记者复述晚宴讲话时说道。
“他其实表示，如果我们就气候变化采取切实行动，他会是第一个站出来与我们庆祝的人。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。