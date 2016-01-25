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气候环境 | 2016年 1月 25日 星期一 11:44 BJT

达沃斯论坛：特鲁多回应迪卡普里奥气候言论 称“过激论调”无济于事

路透瑞士达沃斯1月22日 - 加拿大总理特鲁多敦促影星莱昂纳多·迪卡普里奥（Leonardo DiCaprio）缓和他有关气候变化的“过激论调”，称这种言论对石油行业失业者没有帮助。

迪卡普里奥周三在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛（WEF）上表示，企业的贪婪正在导致气候变化，而且“受够了”。

特鲁多在当日稍晚的晚宴上回应了41岁的迪卡普里奥的言论。

“我表示阿尔伯塔省和加拿大去年都已选出承诺对气候变化采取行动的新政府……有些家庭正在受苦、失业，他们需要支持，而过激言论未必能帮助这些家庭或帮助加拿大，”特鲁多周五对记者复述晚宴讲话时说道。

“他其实表示，如果我们就气候变化采取切实行动，他会是第一个站出来与我们庆祝的人。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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