马拉拉受颁加拿大荣誉公民

16岁的巴基斯坦少女马拉拉10月11日在华盛顿出席活动的图片。 REUTERS/Gary Cameron

渥太华路透10月16日（记者 Randall Palmer） - 加拿大政府周三宣布，将给为女孩争取教育权利而遭塔利班枪击头部的巴基斯坦少女马拉拉·优萨福扎伊(Malala Yousafzai)授予加拿大荣誉公民身份。

之前获得这一荣耀的包括南非前总统曼德拉和缅甸的昂山素季。

政府官员在发言中称：“马拉拉不顾自身安危为年轻女性争取教育权利，加拿大十分欣赏这种勇敢的行为，她是振奋人心的典范。”

“她面对穷凶极恶和极端压迫，敢于为沉默的人们仗义执言。”

因提倡女性受教育权利，马拉拉受到伊斯兰激进武装派别塔利班的死亡威胁，大约一年前在其居住的巴基斯坦西北部地区村庄附近的一辆校车上遭到枪击。

编译：王琛 发稿：王燕焜

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