加拿大经济：财长称经济增长令人担忧，但拒绝说明是否扩大赤字

路透蒙特利尔1月12日 - 加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)周二表示，公众担心经济，但他拒绝说明自由党政府是坚守预算赤字承诺，还是会扩大支出。

摩尔诺承认，加拿大人对加元贬值感到担忧。加元和油价周二双双触及12年低位。

“加拿大人对经济状况感到担忧，我们尊重这一事实，我们在予以关注。我们将在预算范围内行事，以确保我们的计划能帮助经济增长，”他表示。

“我们认为已经制定的计划是合适的，将发挥重要作用，”他在被问及政府是否会将基础设施支出提高至超过去年竞选承诺的水准时说。