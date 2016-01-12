加拿大经济：财长称经济增长令人担忧，但拒绝说明是否扩大赤字

《全球主要国家债券发行预告》--1月20日-1月27日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透蒙特利尔1月12日 - 加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)周二表示，公众担心经济，但他拒绝说明自由党政府是坚守预算赤字承诺，还是会扩大支出。
摩尔诺承认，加拿大人对加元贬值感到担忧。加元和油价周二双双触及12年低位。
“加拿大人对经济状况感到担忧，我们尊重这一事实，我们在予以关注。我们将在预算范围内行事，以确保我们的计划能帮助经济增长，”他表示。
“我们认为已经制定的计划是合适的，将发挥重要作用，”他在被问及政府是否会将基础设施支出提高至超过去年竞选承诺的水准时说。
加拿大自由党政府承诺未来三年每年赤字多达100亿加元(70亿美元)，而且称只有在经济遭遇新的重大冲击时才会增加赤字。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 01/23/2017 13周和26周期国库券 01/19/2017 01/26/2017 01/24/2017 两年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/24/2017 四周期国库券 01/23/2017 01/26/2017 01/25/2017 两年期浮息债券 01/19/2017 01/31/2017 01/25/2017 五年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/26/2017 七年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/30/2017 13周和26周期国库券 01/26/2017 02/02/2017 01/31/2017 52周期国库券