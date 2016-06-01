加总理特鲁多不会因在国会的粗鲁行为受到惩罚

路透渥太华5月31日 - 加拿大国会议员周二作出决定，总理特鲁多将不会因在国会的粗鲁行为而受到惩罚。

负责调查此事的委员会投票决定此事就此结束。被特鲁多手肘撞到的女议员此前表示接受特鲁多的道歉。

特鲁多在国会失态一事发生在5月18日，当天在举行表决前，反对党的拖延战术引起了特鲁多的不满，从而引发了这起事件。

特鲁多已就此事三次正式道歉。

鉴于调查委员会的成员以执政的自由党成员为主，特鲁多面临严惩的可能性本就很小。

特鲁多在5月19日曾对路透称，他只是普通人，肩负高压力的工作。他还承诺不会再有这样的行为。（完）