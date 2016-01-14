标题新闻：加拿大总理特鲁多称尽管受油价打击，但对加国经济通过创新和多元化实现增长保持乐观

台湾财政：财政部称将在〞税收影响最小〞下进行税制改革，并将综合评量
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
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路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
路透1月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓与周二持平， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,976,712.5 1月18日 25,976,712.5 1月17日 0.0 0.00% iShares 338,356,236.2 1月18日 338,356,236.2 1月17日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。