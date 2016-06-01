加总理特鲁多不会因在国会的粗鲁行为受到惩罚

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
(本文由路透中文网编译提供)
路透渥太华6月1日 - 加拿大国会议员周二作出决定，总理特鲁多将不会因在国会的粗鲁行为而受到惩罚。
负责调查此事的委员会投票决定此事就此结束。被特鲁多手肘撞到的女议员此前表示接受特鲁多的道歉。
特鲁多在国会失态一事发生在5月18日，当天在举行表决前，反对党的拖延战术引起了特鲁多的不满，从而引发了这起事件。
特鲁多已就此事三次正式道歉。
鉴于调查委员会的成员以执政的自由党成员为主，特鲁多面临严惩的可能性本就很小。
特鲁多在5月19日曾对路透称，他只是普通人，肩负高压力的工作。他还承诺不会再有这样的行为。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。