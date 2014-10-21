《独家新闻》嘉能可等交易商退出加拿大铁路石油外运业务--消息

路透加拿大卡尔加里 10月20日 - 业内消息人士称，由加拿大经铁路外运的现货原油数量在下降，因为重油价格上涨后，从交通不便的阿尔伯塔(Alberta)地区运出低价原油到价格更高的美国市场套利的机会不存在了，这使交易商、以及包括嘉能可 在内的销售商退出该业务。

自8月初以来，加拿大重油较美国原油期货的贴水缩窄至上年同期的一半左右，利润勉强能覆盖铁路运输成本。主要原因是安桥(Enbridge) 公司的新输油管产生额外需求。该管道将加拿大过剩的原油运往墨西哥湾沿岸的炼油中心。

一名业内消息人士称，国际大宗商品集团嘉能可已经不再通过铁路外运加拿大原油。嘉能可发言人拒绝置评。

一家加拿大铁路石油运输运营商的一名高管表示，他们公司运输的长期和短期协议石油之比约为90/10，以往为70/30。短期协议是指低于3个月的协议。

Gibsons Energy 等中游公司也增加了长期协议石油的运输。Strobel Starostka Transfer Canada Ltd表示，销售公司减少现货交易后，该公司在阿尔伯塔装运点的工作量都不饱和。

这并不是说铁路原油运输正在衰落。根据加拿大石油生产商协会(Canadian Association of Petroleum Producers)的数据，到2015年底，加拿大西部的铁路石油运输能力将突破每日100万桶。

加拿大能源局数据显示，2014年第二季加拿大日出口原油16.3万桶，此后两个大型铁路石油运输终端投入使用。

但通过铁路运输石油套利的销售商，正在被石油生产商和综合炼油商所取代，比如Suncor Energy 和Cenovus Energy 。

“交易商几乎是被挤出了市场，”Strobel Starostka的高管Travis Brock说。“生产商有长线计划。即便效益并不是最好，他们仍看重铁路原油运输，而且将坚持下去。”(完)