加拿大央行维持利率不变且不再暗示加息

* 2012年4月以来首次不提及加息

* 通胀持续疲弱带来的风险上升

* 推迟通胀恢复到目标水准的预期时间

* 全面下调经济成长预估

* 央行声明打压加元下跌，但推高固定收益市场

路透渥太华10月23日 - 加拿大央行周三表示，经济乏力以及通胀持续疲弱意味着，升降息的机率各占一半，一改此前连续18个月发出的加息警告。

加拿大央行发布声明维持指标利率在1.0%不变，并不再发出可能加息的暗示，其政策立场的意外转变推动加元跌至一周低点，并推高公债价格。

加拿大央行自2012年4月以来就一直暗示，必须要提高借款利率。这是七国集团(G7)中唯一持这种立场的国家央行。

该央行现在预计，通胀恢复目标水准所需时间要比预期延长六个月。过去一年半其通胀率一直低于央行2%的目标。央行限制预计要到2015年底才能实现这一目标。

之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)9月出于对美国经济前景的担忧，意外维持购债计划不变，令市场大感意外。美国是加拿大最大的出口市场，加拿大央行指出，美国经济成长慢于预期。

“全球和国内经济形势的不确定性正在推迟出口和企业投资增长，”加拿大央行总裁波洛兹表示。“这让经济活动水平低于央行此前预期。”

波洛兹并称，加拿大央行较以往更为担心通胀长期处于低位的风险。但他也表示，这种风险被加拿大居民在超低利率时期创纪录的个人债务水平所平衡。

这是波洛兹6月执掌加拿大央行后的第三次利率决定，他表示央行下一步的动作将取决于经济运行情况。

当被问及降息和加息可能性是否均衡时，他称，“这基本正确，目前我们所处的境况展现出一种均衡的态势。我们目前认为这些风险基本均衡。”

**中性倾向**

多数分析师仍认为，只有出现了大的冲击，央行才会放松政策。蒙特利尔银行资本市场资深分析师Sal Guatieri称，央行展示出短期内加息或降息的几率均等，但他认为央行仍倾向于加息。

他说，“他们实质上是从非常温和、更为长期的收紧倾向转向中性倾向。”

“我们认为未来一年左右风险大致均衡，但我们仍相信下一步还是加息，可能要等到2015年第一季。”

隔夜指数互换显示，交易商降低了对明年末加息的押注，并考虑到在那之前也有一定的降息可能。

央行意外放弃收紧政策倾向打压加元跌至日低1.0397加元。加元兑美元收报1.0384加元，或0.9630美元，周二收报1.0289加元，或0.9719美元。

**经济令人失望**

加拿大经济相对快速地从2008-09年衰退中反弹，但在很大程度上是消费者支出和热络的房地产市场在推动经济成长。

加拿大央行总裁波洛兹曾很乐观地认为出口和企业投资将先后接力推动经济成长。本月他在华盛顿承认，这两者表现令人失望。

加拿大央行称，经济疲弱意味着在2015年底之前都不可能恢复全部产能。该时间同央行给通胀回到目标水准设定的时间框架一致。

上周接受路透访问的超过30名分析师的预估中值显示，加拿大央行会等到2014年第四季才开始升息。

“先前市场也没有认为央行会马上采取行动，但该声明将升息预期进一步推后，这打压了加元，”加拿大皇家银行副首席分析师Paul Ferley说。

加拿大央行将第三季经济增速预估自3.8%下调至1.8%；第四季自2.5%下调至2.3%；2014年预估自2.7%下调至2.3%。

该央行亦下调了其对美国今年下半年的经济成长预估。央行对全球成长的整体预估几无变动，因为欧元区、日本和中国经济意外正面。但央行称上述成长格局对加拿大不太有利，因其出口多数流向美国。

尽管央行预计房市会软着陆，且家庭债务将企稳，但其强调指出，如果由于借款利率低下，房市进一步增强，那么存在出现修正的风险。(完)

(编译 侯向明； 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。