焦点：加拿大央行维持利率不变 对加元贬值颇感忧虑

路透渥太华1月20日 - 加拿大央行周三决定不进行降息，但承认做出这一决定并不轻松，央行在经济滑坡的同时对加元迅速贬值也感到担忧。

降息肯定会拉低加元汇率，因此央行决定维持利率不变，尽管有些人呼吁采取行动，以刺激国内经济。原油等大宗商品价格持续下滑对加拿大经济造成打击。

“可以说...我们在讨论开始时是倾向于进一步放松货币政策的，”央行总裁波洛兹罕见地提到央行管理委员会讨论的内情。

虽然一些分析师认为央行因此错失扶助经济的良机，但这一决定还是帮助提振加元兑美元从将近13年低点反弹，至少暂时是如此。

加拿大央行维持指标利率在0.5%不变，但将2016年国内生产总值(GDP)增长预估从2.0%下调至1.4%，并将2017年预估从2.5%下调至2.4%。央行自去年7月降息后，一直未再调整利率。

加拿大央行承认，大宗商品价格下滑令资源丰富的加拿大经济“受挫”，并估计第四季经济增长陷入停滞。

加拿大经济在2015年上半年曾经历轻微衰退，并一直在努力避免出现所谓的“双底”衰退。

波洛兹称汇率疲软和美国需求增加将帮助刺激经济反弹，并指预测中未考虑加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)承诺的财政举措的“积极影响”。

政府承诺三年赤字运行，以提高基础设施支出。

“他们把提高支出的责任推给联邦机构，”加拿大汇丰银行(HSBC Bank Canada)首席经济分析师David Watt称。“所以现在货币政策的事情变成了财政政策决定。”

央行公布决定的前几天，市场预计降息机率接近三分之二，因油价跌个不停。但到周二时有些人说央行可能按兵不动，不会冒着加元进一步贬值的风险。

连出口商都在抱怨加元迅速贬值导致进口投入品价格上升，损及他们的利润率。

**汇率影响**

加拿大央行表示，受助于美国需求增强、加元下滑以及宽松货币和财政状况，经济正处于向非资源活动转型的过程中。

央行称，通胀发展基本符合预期，预计总通胀率在2017年初升至约2%。

央行指出，其基本情况预估显示，消除过剩产能的时间比预计的长，从10月时预计的2017年年中推迟到2017年年底。

“因此在考虑所有因素后，央行认为通胀面临的各方面风险大致平衡。”加拿大央行称。

央行还指出，财务脆弱度一如预期继续小幅上升；但因经济增强且家庭借款利率开始正常化，预计楼市和家庭负债将趋于稳定。

央行强调，加元大幅且快速贬值可能推高通胀预期。

加元兑美元已跌破0.72美元或1.3889加元，该水准是周三货币政策报告的汇率依据。这使经济获得的刺激比预想的要多。

然而，油价已较央行的假设跌得更多。

加拿大通胀/央行利率图表

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(完)