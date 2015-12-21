加拿大利率：加元贬值或阻止央行为因应低油价而降息

加拿大皇家银行助理首席分析师Paul Ferley指出，加拿大央行需要观察油价下滑是否导致整体活动下降。

“消费者支出保持得相当好，”Ferley说，因家庭从低油价中获益。

加拿大央行今年稍早降息50个基点，因油价冲击导致该国经济前两个季度均萎缩。油价最近的跌势，已经激发进一步放宽政策的预期。

加拿大经济第三季摆脱衰退，不过第四季势头放缓。

“我们不能排除国内生产总值(GDP)再次下滑的风险，”Scotiabank负责经济的副总裁Derek Holt说。

加拿大央行下次将于1月20日宣布利率决定，并更新经济预估。

加拿大汇丰银行首席分析师David Watt称，1月降息将是“明智的”。(完)