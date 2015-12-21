加拿大利率：加元贬值或阻止央行为因应低油价而降息

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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加拿大皇家银行助理首席分析师Paul Ferley指出，加拿大央行需要观察油价下滑是否导致整体活动下降。
“消费者支出保持得相当好，”Ferley说，因家庭从低油价中获益。
加拿大央行今年稍早降息50个基点，因油价冲击导致该国经济前两个季度均萎缩。油价最近的跌势，已经激发进一步放宽政策的预期。
加拿大经济第三季摆脱衰退，不过第四季势头放缓。
“我们不能排除国内生产总值(GDP)再次下滑的风险，”Scotiabank负责经济的副总裁Derek Holt说。
加拿大央行下次将于1月20日宣布利率决定，并更新经济预估。
加拿大汇丰银行首席分析师David Watt称，1月降息将是“明智的”。(完)
(编译 戴素萍/杜明霞；审校 徐文焰/许娜)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。