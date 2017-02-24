独家：加拿大皇家银行评估可能出售亚洲财管业务--消息

路透香港/多伦多2月24日 - 四名知悉情况人士向路透表示，加拿大最大银行--加拿大皇家银行(RBC)(RY.TO)已对旗下亚洲财富管理业务进行评估，最终可能决定出售。

在此之前已有数家欧美银行业者撤出亚洲私人银行市场，因面临母公司要求减少成本的压力、亚洲地区成长放缓、以及合规成本上升等问题。

荷兰银行集团(ABNd.AS)去年12月同意将亚洲及中东私人银行业务售予LGT，该项业务的资产管理规模为200亿美元。

消息人士说，由于该行的财富管理全球主管认为此项亚洲业务缺乏规模来产生足够利润，因而决定进行检讨。加皇银行的亚洲财管业务的资产管理规模不到100亿美元。

但其中一位消息人士说，此项评估结果是否将导致求售该项业务，目前尚不确定。该行在亚洲的财管市场主要在香港和新加坡。

“这类业务缺乏规模的话，肯定会让人对其获利能力打上问号，”一位知情人士说。“这是加皇银行在亚洲的核心业务吗？答案或许不是。”

所有对路透讲话的人都不愿具名，因事属机密。

加皇银行发言人Lisa Hutniak则不愿对传言或臆测置评。(完)