加拿大总理承诺必要时对海外购房者采取限制措施

路透渥太华8月12日 - 加拿大总理哈珀周三承诺，若自己再度当选，当有迹象表明海外购房者的购买行为让房价超出加拿大居民的购买能力时，将限制海外买家的行为。

“确实存在这样的忧虑，即外国人、非加拿大居民在房地产市场的投机行为使一些加拿大家庭发现房价已经超出其预算，”哈珀在温哥华说道。该市楼市尤其火热。

中国内地和香港的资金大量涌入大温哥华地区市场，当地独栋房屋平均售价7月已经攀升到140万加元（110万美元）。

哈珀称，据有关估计，温哥华15%的公寓处于空置状态。

“如果外国人、非居民购房者人为地推高房地产价格，加拿大家庭被挤出这个市场，那么我们能够也应该为此出手，”他说道。

他表示，如果他的政党在10月19日的选举中获胜，政府将开始全面收集非居民外国购房者在加拿大购房的数据。

如有必要，他表示联邦政府将协调各省“采取行动确保任何外国人、非居民投资使加拿大人有房可买且负担得起”。

保守党的一份声明称澳洲的措施可提供参考：限制外国人以投资为目的购买成屋，但允许促进新屋建设的外国投资。