加拿大房价高企 购房者被迫啃老

路透多伦多2月3日（记者 Andrea Hopkins） - LauraParsons四年前帮助自己的儿子购买了他的第一套房子，她准备帮女儿也买一套。加拿大过去10年间房价大涨了84%，很多人认为Parsons的做法越来越成为一种趋势。

“我会给她付首付。我们是婴儿潮一代，我们赚的钱超乎了想像。我们有两个收入来源，我们在存钱，所以我要帮忙。”54岁的Parsons说道。她是阿尔伯塔省卡加利的一个抵押贷款银行家，当地的石油行业繁荣将房价推升至纪录高位。

政府和房地产行业都没有收集父母资助子女买房的数据。专家们表示，他们看到越来越多的父母帮助自己的孩子，特别是在房价高企的地方。

“这种情况在多伦多越来越普遍，那里的房价正在挑战购房者负担能力的极限。”多伦多Bosley房地产公司的销售代表StevenFudge说道。Fudge从业25年，他表示至少一半的客户获得了父母的援助。

蒙特利尔银行2013年对2,000人的调查显示，加拿大27%的首次购房者期待父母或其他家庭成员的资助。

年轻人首次购房需要帮助应不会令人意外。Teranet-NationalBank房价指数显示，2013年底，加拿大房价触及纪录高位。行业数据表明12月房屋均价接近40万加元（358,800美元），同比上涨10%，比2003年12月高84%，当时的均价只有211,768加元。

美国房地产市场仍在从2008年的大跌中恢复，而加拿大房价根本就没有大跌；部分原因是美国房价大涨时加拿大房价涨幅没有那么大，因为加拿大的银行比美国的银行更加保守。

同时，过去五年里接近纪录低位的利率推动了房价的上涨。

很多预测者预计，一旦借贷成本开始上升，市场将变弱，一些人甚至警示美国式的大跌。到目前为止，买家以及愿意帮助他们的父母大量存在。

JacksonCunningham专门在温哥华从事首次购房抵押贷款中介业务，这里是加拿大房价最贵的地方。他表示，75%的客户获得了父母的帮助，通常是首付。

“大多数买家都到了承受力的极限。几乎总是需要父母在首付上提供帮助。这是非常普遍的情况，大多数银行都完全能够接受。有时是2万加元，有时是几十万。”

父母帮忙买房的情况在很多国家都很常见。Parsons表示，30多年前，她自己的父母也给了她1,000加元帮助她买房。但大多数观察人士称，这种情况在加拿大更加普遍。

CIBC全球市场的高级经济学家Benjamin Tal指出，这是因为房价上涨的速度远高于收入增加的速度。

他表示，父母帮忙买房对经济的整体影响还不明朗。这种做法有助于提振买房需求，对房价构成支撑；但如果父母帮助孩子意味着他们不得不削减自己的支出，可能会对消费构成拖累。

Tal认为，婴儿潮一代的财富以及他们帮助子女的意愿可能有助于防范经济冲击，否则冲击可能引发抵押贷款违约潮甚至房地产市场崩溃。

“这种情况所占比例在增加，如果经济受到冲击，房地产市场能够拥有更多应对的空间。”

“这种情况能否持续是关键。我认为这样的情况比其他能够想到的情况都更加可持续，因此我觉得这是好事。”Tal说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。