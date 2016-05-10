产油与精炼商预计加拿大火灾将导致产能长时间关闭

* 加拿大每日超过100万桶原油的产能停产

* 11家产油商和三家管线运营商缩减业务活动

* 分析师称重启生产将耗时数周

路透纽约5月9日 - 加拿大油砂产区的石油生产与精炼企业周一为长时间的生产中断做好准备，可能还会减少供应，因为肆虐该地区的野火延烧至第二周仍未被扑灭。

石油城麦克默里堡遭遇野火侵袭，目前该国油砂产能仍有约一半处于关闭状态，因为能源公司预防性关闭石油设施。

官员称，恢复生产是一项挑战，尚未就此考虑时间表。

“产能并非永久关闭，但当火情得到控制，也要几周时间重新开始生产，即便在没有遭遇任何损毁的情况下，”摩根士丹利能源分析师在报告中称。“形势随时可能改变。”

官员们表示，中国海油(0883.HK)旗下尼克森(Nexen)位于阿尔伯塔省Long Lake的设备受到轻微损伤。这是这场危机开始以来宣布旗下能源资产受创的业者。

挪威国家石油公司(STL.OL)及赫斯基能源(Husky Energy)(HSE.TO)等11家生产商及三家输油管道运营商已经宣布削减生产活动；这场蔓延一周之久的大火已经迫使超过每日100万桶的产能停摆。

三名了解情况的消息人士周一表示，Syncrude Canada将把5月原油产量预估调降约35%。

BP和其他大型石油公司已警告称，部分合约恐将无法履行。

油价周一最初上扬2%，但此后调头向下，美国原油期货最终结算价下挫近3%，布兰特原油期货跌近4%，因市场认为加拿大供应减少不会立即带来冲击。(完)