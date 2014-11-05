《独家新闻》页岩油步步紧逼，加拿大炼厂弃用伊拉克石油--消息

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
北美页岩油生产迅速增加，将进口石油从美国墨西哥湾和东海岸多数地区以及加拿大局部地区挤出，而Come by Chance炼厂是决定作出这样重大调整的炼厂中距离最远的一个，说明较低的价格能补偿较高的运输成本。
但原料从基本为伊拉克高硫原油，换成低硫的轻质美国页岩油，并不是完全顺利。一名消息人士称，过去几周炼厂在调整适应新状态，产能约为每日90,000-105,000桶。两名消息人士都称，现在产能约为每日105,000桶，仍然低于产能。
在被要求确认该炼厂原料从伊拉克原油换成美国原油的问题时，韩国国家石油公司(Korean National Oil Company)一发言人称，新东家SilverRange Financial Partners现正对此作出决定。他称交易料在11月完成。
SilverRange Financial Partners是一家商业银行，两名经营者之前曾是华尔街资深石油交易员。该公司也拒绝评论，称因交易尚未完成。
一消息人士称，该交易料“即将”完成。(完) (编译 李春喜/王丽鑫；审校 王洋)
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