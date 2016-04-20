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国际财经 | 2016年 4月 20日 星期三 10:12 BJT

加拿大竞争局停止调查谷歌 因后者已作出改变平息疑虑

路透多伦多4月19日 - 加拿大竞争局周二称，停止对谷歌的一项调查。该机构2013年称怀疑谷歌滥用在网络搜索领域的主导地位。

该机构表示，发现证据支持针对谷歌的一项指控，但谷歌已经作出改变平息这些担忧，并同意不再在合约中使用限制竞争的条款。

该机构表示，没有发现有关减少或阻止市场竞争的实质性证据，支持对谷歌的其他指控。

该机构在2013年12月针对谷歌提出司法动议，称该公司至少从2005年起不公正地偏向本公司提供的服务，打击竞争对手的服务。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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