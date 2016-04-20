加拿大竞争局停止调查谷歌 因后者已作出改变平息疑虑

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透多伦多4月19日 - 加拿大竞争局周二称，停止对谷歌的一项调查。该机构2013年称怀疑谷歌滥用在网络搜索领域的主导地位。
该机构表示，发现证据支持针对谷歌的一项指控，但谷歌已经作出改变平息这些担忧，并同意不再在合约中使用限制竞争的条款。
该机构表示，没有发现有关减少或阻止市场竞争的实质性证据，支持对谷歌的其他指控。
该机构在2013年12月针对谷歌提出司法动议，称该公司至少从2005年起不公正地偏向本公司提供的服务，打击竞争对手的服务。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。