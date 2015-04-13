独家：加拿大庞巴迪考虑利用铁路业务筹资--消息

路透伦敦4月10日 - 六名消息人士称，加拿大交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier)正设法解决飞机业务成本严重超支问题，想办法从运输部门筹集更多资金。银行业者对运输部门的估值高达50亿美元。

消息人士周五称，庞巴迪正与银行研究运输部门的战略选项。庞巴迪是全球最大的飞机和火车制造商，其运输部门提供铁路车辆、信号和控制设备。

三名消息人士称，几种选项包括将该业务全数或部分出售，以及在德国或英国首次公开发行(IPO)。由于此事未公开，消息人士要求匿名。

一名消息人士称，可能也会考虑与德国同业西门子(Siemens)(SIEGn.DE)或法国阿尔斯通 (ALSO.PA)合并，并提到去年与中国北车和南车(1766.HK) (601766.SS)去年的结盟。

消息人士称，相关磋商处于初步阶段，庞巴迪可能会等到阿尔斯通和日立制作所(6501.T)等潜在买家完成最近的交易之后再采取行动。

庞巴迪飞机业务正因成本超限以及新的C系列(CSeries)项目发展而面临困境，累及该公司股价今年累计下跌38%。

该公司在2月暂停派息，撤换执行长，发行新的长期债券，并称将通过发行新股来支撑财务。

根据庞巴迪最新发债交易的文件，该公司长期债务超过90亿美元。该公司目前市值58.9亿加元(46.6亿美元)，企业价值约137亿美元。

庞巴迪发言人Isabelle Rondeau指出，公司之前曾称其有意“参与整并，”她还称，很多选项都已纳入考量，但不会减价出售。

“我们不会急于做任何事，”她说，“我们将以勤勉、明智的方式行动，确保我们所做的任何事都将为股东创造价值。”

受路透报导推动，庞巴迪股价在多伦多股市早盘交易中一度跳涨7.3%至2.79加元。1520GMT，该股上涨4.2%。

**潜在买家？**

运输部门2014年息税前利润(EBIT)4.86亿美元，较2013年下滑3.7%。

消息人士称，该业务可能吸引西门子、阿尔斯通、日立或通用电气等对手。不过消息人士称，西门子和阿尔斯通可能因为在德国和法国的主导地位遇到反垄断问题。

中国北车和南车近期料不会寻求进一步扩张。

银行业消息人士预计，由于该行业仍然很分散，并购活动料会持续。(完)

(编译 王丽鑫/王颖；审校 戴素萍/孙茉莉)

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