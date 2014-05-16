独家：加拿大对俄制裁打折扣 旨在保护本国商业利益

路透渥太华/多伦5月16日 -据知情人士透露，加拿大与美国在乌克兰问题上产生分歧，并未向俄罗斯总统普京的两位重要盟友实施制裁，因这两人在加拿大拥有商业利益。

这一情况令人质疑加拿大政府在乌克兰危机上对俄罗斯的强硬立场。加拿大总理哈珀最近把普京所为与希特勒在二战前的行径相提并论。

加拿大已经对超过80个俄罗斯及乌克兰官员和企业进行制裁，而美国的制裁数字约为60。在加拿大有120万乌克兰后裔。

但是与美国不同，加拿大并未对切梅佐夫(Sergei Chemezov)和谢琴(Igor Sechin)采取行动。他们分别执掌俄罗斯国有工业和国防企业Rostec以及油气巨头Rosneft(ROSN.MM)。这两人都与普京关系密切，而且都与加拿大有业务往来。

Rosneft拥有一家加拿大油田约30%股份，而Rostec则和加拿大交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier)(BBDb.TO)组建了一家飞机装配合资企业。该合资企业对庞巴迪至关重要，因其关系到一笔约34亿美元的飞机销售协议的命运。

在被问及为何不对上述两人进行制裁时，一位熟悉加拿大制裁策略的政府消息人士向路透表示：“我们的目的是制裁俄罗斯，而不是千方百计去制裁和惩罚加拿大企业。”

这番表态似乎与政府官方立场形成鲜明对比。哈珀在3月提及乌克兰危机时称“我们不会为了商业利益而改变外交政策”，而官员们也表示该立场仍然有效。

这位政府消息人士称，“我们将继续向俄罗斯施压，我们将继续与盟国一道实施制裁，但我们也会着眼于加拿大的广泛利益。”

加拿大反对党新民主党表示，未能针对切梅佐夫和谢琴行动，破坏了制裁进程。

在加拿大政府制定制裁政策时，受到了来自加拿大行业巨头庞巴迪公司的高管的游说。

该公司去年与俄罗斯签署了出售100架短程飞机的初步协议，并协议与Rostec合作，在俄罗斯建立飞机生产流水线。庞巴迪在俄罗斯还有其他利益，包括铁路业务的长期合资企业。

庞巴迪拒绝对其游说加拿大政府的细节置评，但表示磋商涉及广泛的海外利益以及其他事宜。

一位发言人表示，该公司仍对与Rostec建立合资企业抱有希望，但承认目前的政治环境可能会推迟时间表。

游说机构登记表没有关于Rosneft代表3月会见加拿大政府的记录。但一位高层消息人士确认，由于加拿大的商业利益，决议中不包括切梅佐夫和谢琴。这位消息人士通晓制裁计划。

Rosneft持有艾克森美孚(XOM.N)在加拿大西部省份阿尔伯塔省油田30%的股份，学习水平钻井和压裂技术。

在莫斯科，Rosneft和Rostec的发言人均拒绝置评。(完)

(编译 朱晓军/石冠兰 审校 艾茂林/张明钧)

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