加拿大官员称G20会议将讨论新兴市场波动问题

路透渥太华8月30日 - 多位加拿大官员周五表示，下周的20国集团(G20)峰会将讨论新兴市场波动问题。在美国联邦储备委员会(美联储)开始谈论缩减购债计划规模后，新兴市场出现动荡。但他们暗示，美联储的行动并非此次动荡背后的唯一原因。

一位高层官员匿名对记者称，俄罗斯G20峰会将拿出时间来讨论印度等国家金融市场波动的原因。

他认为，这涉及到几个因素，其中包括美国民间部门需求改善，这鼓励美联储缩减刺激规模，是好消息，但却给全球其他地方带来挑战。

“但这些挑战也部分反映了它们自身经济的状况，”他说。

印度对于市场动荡十分担忧，正在寻求其他新兴市场国家的支持，希望联手进行外汇市场干预。印度卢比兑美元自5月以来下跌20%。

加拿大总理哈珀的发言人Andrew MacDougall指出，批评美联储缩减量化宽松政策规模是一件很讽刺的事。

“当量化宽松政策规模开始推行时，我们好像听到不少反对声，认为这干扰了资金流动，现在情况向反方向发展时，又有人抱怨这带来了新的挑战，”他说。

MacDougall并表示，加拿大在G20会议上仍将敦促各国政府在降低赤字和债务上要有所进展。由于欧洲和其他国家面临高失业率问题，近来对这个问题的重视减弱。

“我们希望能够继续财政整顿，”他表示。其并称，哈珀认为这对G20的信誉至关重要。

上述不愿具名的官员表示，参加圣彼得堡峰会的国家，将会陈述个别的财政策略，而不是G20就全面的削减债务负担达成协议。

另一位将参加峰会的政府官员表示，那些需要为基础建设的长期投资进行融资的国家，应该要想想如何提高其吸引力，以争取来自银行、退休基金和保险公司等的民间投资。

“印度就是最好的例子。印度有庞大的基础建设融资需求...过去印度官员一直表达对可用资金较以往来得少的担忧，”他表示。

他表示，“我认为加拿大的看法将是有证据表明，事实上，这些担忧有部分是和经济基本面有关。”

“这些是关于外资投资障碍、监管问题等等，这些国家需要想一想如何强化其投资环璄，因为当地有很多可供使用的民间资金。”(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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