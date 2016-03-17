加拿大将角逐安理会非常任理事国席位

加拿大总理特鲁多周三称，加拿大将竞选2021-2022年任期的联合国安理会非常任理事国席位。加拿大将与爱尔兰及挪威一起，竞争两个非常任理事国席位。特鲁多称：“我们上次（担任安理会非常任理事国的）任期2000年结束。如今，本着我们对国际和平与安全的再次承诺，该是我们回归的时候了。”路透。