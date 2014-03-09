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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 07:16 BJT

全球贸易：加拿大与韩国接近达成自由贸易协定--总理哈珀

路透多伦多3月9日 - 加拿大总理哈珀周日表示，希望在本周访韩时与韩国敲定自由贸易协定。

知情人士上周透露，经过多年谈判后，加韩两国非常接近签署一份拖延已久的自由贸易协议。

哈珀在其网站上公布的视频中证实，双方接近达成协议。

加拿大正试图使本国出口多元化，以降低对美国的依赖，长期以来希望迅速扩大对亚洲经济体的出口。

加拿大贸易部表示，2012年对韩国出口额达37亿加元(33.4亿美元)，从韩国进口额达64亿加元。

两国从2005年开始进行相关谈判，但之后因在汽车出口问题上存在争议，以及韩国推迟取消对加拿大牛肉的禁令而陷入停滞。2012年，韩国取消了为期九年的禁令。(完) (编译 许娜；审校 张荻)
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