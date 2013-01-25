加拿大制定新签证计划 以吸引创业企业家

路透渥太华1月24日(记者 Randall Palmer) - 根据加拿大最新制定的签证计划，希望在加拿大成立新公司的外国创业者可以移民加拿大。该国移民部长康尼(Jason Kenney)周四称这是世界首创。

新计划将于4月1日推出。加拿大政府正推动将移民体制与实现该国经济目标更好结合起来，该计划也是这一行动的一部分。去年，加拿大政府修改关于技术工人的计划，尝试更灵活地满足雇主的需求。

康尼在一份声明中表示：“新的创业签证计划将有助于加拿大成为全球最优秀人才创业的目的地。”

“招募到来自世界各地的企业家，将有助于加拿大保持在全球经济中的竞争力。”

根据新计划，希望移民的创业者需要得到一家加拿大风险投资基金或天使投资集团的支持。

一旦申请者获得这些投资者的青睐，加拿大政府将在数周内为其办理移民手续。

该计划的目的在于将加拿大的资金与国外人才结合起来。最初一批申请人可能是身处美国高科技领域却无法获得美国公民身份的外国人士。

新计划将授予合格申请人永久居民身份，从而令他们能够进一步取得公民身份。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。