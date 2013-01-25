加拿大制定新签证计划,以吸引创业企业家

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透渥太华1月24日 - 根据加拿大最新制定的签证计划，希望在加拿大成立新公司的外国创业者可以移民加拿大。该国移民部长康尼(Jason Kenney)周四称这是世界首创。
新计划将于4月1日推出。加拿大政府正推动将移民体制与实现该国经济目标更好结合起来，该计划也是这一行动的一部分。去年，加拿大政府修改关于技术工人的计划，尝试更灵活地满足雇主的需求。
康尼在一份声明中表示：“新的创业签证计划将有助于加拿大成为全球最优秀人才创业的目的地。”
“招募到来自世界各地的企业家，将有助于加拿大保持在全球经济中的竞争力。”
根据新计划，希望移民的创业者需要得到一家加拿大风险投资基金或天使投资集团的支持。
一旦申请者获得这些投资者的青睐，加拿大政府将在数周内为其办理移民手续。
该计划的目的在于将加拿大的资金与国外人才结合起来。最初一批申请人可能是身处美国高科技领域却无法获得美国公民身份的外国人士。
新计划将授予合格申请人永久居民身份，从而令他们能够进一步取得公民身份。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进