调查：加拿大股市料续升 到明年中或将创纪录新高

路透多伦多6月29日 - 周四公布的路透调查显示，到2018年中，加拿大指标股指将小幅上涨并创新高，温和的经济增长抵消了油价下跌以及对该国楼市担忧的影响，从而提振股市上涨。

受访25位投资组合经理和分析师的预估中值显示，到2017年底多伦多S&P/TSX股指.GSPTSE将较周三收盘位15,355.58点上涨2%至15,650点。

预计到2018年中，该股指将进一步涨至16,000点，到明年底续升至16,450点。该股指2月曾创纪录高位15,943.09点。

“鉴于加拿大和美国经济在有力增长以及企业获利改善，我们预计今年下半年股市将震荡上行，”Northland Wealth Management执行长Arthur Salzer表示。

TSX股指在2016年涨17.5%后，今年的表现逊于其他许多主要市场，因油价下跌令其承压，且投资者担心楼市放缓可能损及银行获利。石油是加拿大主要出口品之一。

“我们认为油价下跌以及对国内金融业的担忧有些过度，”Desjardins Securities资深分析师Mathieu D'Anjou表示。“这为未来几季加拿大股市有更好表现打开了大门。”

如果美国总统特朗普的政策提振经济增长，可能也令加拿大受益。加拿大约75%的出口输往美国。

“基本面应有助于带动未来市场回报，”Nicola Wealth Management投资组合经理Ben Jang表示。“原油价格下跌可能打压加拿大的投资回报，但美国制造业升温会起到带动作用。”

投资者认为，其他潜在阻力因素包括，中国经济意外减缓以及最早八月中开始重新协商的北美自由贸易协议。中国经济减速将打压大宗商品价格。

这将“使贸易问题成为关键”，Cieszynski说。(完)