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国际财经 | 2015年 10月 1日 星期四 17:01 BJT

调查：加拿大股市今年料收跌 为2011年来首次

* 加拿大股指今年料收于13,850点

* 明年料收于14,800点

* 受访者预期不及今年早先调查乐观

路透多伦多9月30日 - 据路透调查显示，尽管加拿大股市可望自当前跌势略有回升，但鉴于能源价格下挫以及围绕中国增长放缓的担忧，投资者还是越发不看好加拿大股市前景。

投资者现预计，多伦多股市综合股价指数.GSPTSE今年有可能出现2011年以来的首次年度下跌，明年或上涨，但过程艰难。

“随着大宗商品行业恐将进一步恶化，加拿大经济正进入缓慢增长时期，”MacNicol and Associates的Jay Bryant称，“这会拖累投资回报。”

接受调查的约25位策略师的预期中值为，股指今年将回升至13,850点，明年年中涨至14,150点，明年年末应会达到14,800点，回到2014年末的水准附近。

6月末时策略师的预期为股指在今年收于15,200点，与3月调查时的预期差不多。(完)

编译 孙国玉；审校 徐文焰

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