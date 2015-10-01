调查：加拿大股市今年料收跌 为2011年来首次

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
* 加拿大股指今年料收于13,850点
* 明年料收于14,800点
* 受访者预期不及今年早先调查乐观
路透多伦多9月30日 - 据路透调查显示，尽管加拿大股市可望自当前跌势略有回升，但鉴于能源价格下挫以及围绕中国增长放缓的担忧，投资者还是越发不看好加拿大股市前景。
投资者现预计，多伦多股市综合股价指数.GSPTSE今年有可能出现2011年以来的首次年度下跌，明年或上涨，但过程艰难。
“随着大宗商品行业恐将进一步恶化，加拿大经济正进入缓慢增长时期，”MacNicol and Associates的Jay Bryant称，“这会拖累投资回报。”
接受调查的约25位策略师的预期中值为，股指今年将回升至13,850点，明年年中涨至14,150点，明年年末应会达到14,800点，回到2014年末的水准附近。
6月末时策略师的预期为股指在今年收于15,200点，与3月调查时的预期差不多。(完)
编译 孙国玉；审校 徐文焰
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。