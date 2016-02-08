版本:
中国
市场报道 | 2016年 2月 9日 星期二 05:56 BJT

加拿大股市：收挫，银行、能源和消费股领跌

路透多伦多2月8日 - 加拿大主要股指周一下挫，因银行股、能源股和消费股领跌。投资人担心全球经济成长和金融业体质，拖累欧美股市大跌。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 重挫228.59点，或1.79%，报12,535.40点。

10大板块中有九种收低。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐