加拿大股市：收涨，因资源股跟随商品价格攀升

路透多伦多3月4日 - 加拿大主要股指周五触及年内新高，本周上扬3.2%，因资源股跟随商品价格走高，以及数据显示，美国就业岗位增幅高于预期，且加拿大出口增加。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨88.85点，或0.68%，报13,212.50点。10大类股中有七类收涨。

美国劳工部周五公布，上月非农就业岗位增加24.2万个，且12月和1月就业岗位修正后累计再增加3万个。尽管就业参与率提高，失业率仍稳定在4.9%的八年低位。分析师原先预计上月增加19万个非农就业岗位，失业率持平。

2月非农就业岗位急增，是迄今为止就业市场强劲的最明确信号，数据可能进一步缓解经济将陷入衰退的忧虑，并为美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年循序渐进地升息创造条件。