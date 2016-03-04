加拿大股市：收涨，因资源股跟随商品价格攀升

****美国与加拿大经济指标预测--1月19日-1月26日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7
路透多伦多3月4日 - 加拿大主要股指周五触及年内新高，本周上扬3.2%，因资源股跟随商品价格走高，以及数据显示，美国就业岗位增幅高于预期，且加拿大出口增加。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨88.85点，或0.68%，报13,212.50点。10大类股中有七类收涨。
美国劳工部周五公布，上月非农就业岗位增加24.2万个，且12月和1月就业岗位修正后累计再增加3万个。尽管就业参与率提高，失业率仍稳定在4.9%的八年低位。分析师原先预计上月增加19万个非农就业岗位，失业率持平。
2月非农就业岗位急增，是迄今为止就业市场强劲的最明确信号，数据可能进一步缓解经济将陷入衰退的忧虑，并为美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年循序渐进地升息创造条件。
加拿大统计局公布，1月贸易逆差为6.6亿加元，12月修正为逆差6.3亿加元，前值为逆差5.9亿加元。1月出口为460亿加元，较前月增加1.0%；进口为466.5亿加元，较前月增加1.1%。 (完)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
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