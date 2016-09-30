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市场报道 | 2016年 10月 1日 星期六 05:41 BJT

加拿大股市：收跌，因能源股涨势暂歇且金矿股走低

路透多伦多9月30日 - 加拿大主要股指周五收跌，因能源股本周涨势暂歇，且对德意志银行体质的担忧缓解，拖累金矿股走低。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌28.57点，或0.19%，报14,725.98点。

该指数本月上升0.9%，第三季上涨4.7%。

10大类股中有七类收跌。材料股跌1.4%。工业股上升0.7%。

加拿大统计局公布，加拿大7月国内生产总值(GDP)较前月增长0.5%，预估为增长0.3%，6月修正后仍为上升0.6%。 (完)

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