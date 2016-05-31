加拿大股市：受金融股下跌拖累微幅收低，但本月上涨0.8%

路透多伦多5月31日 - 加拿大主要股指周二触及九个月新高后收低，因加拿大一大银行公布的业绩逊于预期后，金融股回软。

但该股指在5月上涨0.8%，且从1月触及近三年半低位点后反弹22%。

加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)公布第二季业绩不及市场预期，且增加坏账拨备40%，该股收低1.3%，报64.14加元。金融股下跌近1%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌20.89点，或0.15%，报14,065.78点，盘中触及8月19日来最高的14,172.35点。10大类股中有六种收跌。

非必需消费品类股和工业股均下跌0.4%，电信股下挫0.5%。

能源股上涨1.1%。原油期货早盘上扬，因投资者预期，随着全球最大石油消费国美国的驾车出行高峰来临，燃料需求将会增加。但因美元走强，股市下滑引发获利了结，油价之后转跌。

材料股上涨1.6%。