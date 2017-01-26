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市场报道 | 2017年 1月 27日 星期五 05:20 BJT

加拿大股市：微幅收低，因材料股和能源股回落

路透多伦多1月26日 - 加拿大股市主要股指周四微跌，因材料股和能源股回落，且投资人对一系列企业财报作出反应。

加拿大股市仍接近历史高位。S&P/TSX综合指数 收低28.32点，或0.18%，报15,615.52点。(完)
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