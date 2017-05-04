加拿大股市：下跌近1%，因商品价格急跌重压能源和矿业股

《香港报摘》--其他报纸重要消息6月21日
--佐丹奴称，受季节因素刺激及内地电商业务增长持续，预计将对公司截至今年6月30日止中期业绩增长有正面贡献，同时再次指出可能回购股份。
路透多伦多5月4日 - 加拿大主要股指周四下跌近1%，受累于权重的能源和矿业股因商品价格下跌而重挫，投资者消化一系列企业业绩。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌146.44点，或0.94%，报15,396.70点。
10大类股中七类走低，能源股下跌3%，金融股跌0.4%。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
--佐丹奴称，受季节因素刺激及内地电商业务增长持续，预计将对公司截至今年6月30日止中期业绩增长有正面贡献，同时再次指出可能回购股份。
--两个月前同步停牌的上海莱士与同方股份同时披露停牌进展，公告内容简短却分量十足：同方股份拟以发行股份及支付现金的方式购买上海莱士股东持有的不超过29.9%股份，同时配套募集资金。上海莱士还表示，本次交易可能会导致公司实际控制人发生变更。公告虽未披露交易金额，但以上海莱士1,000亿市值推算，29.9%股权对应的交易价格可能高达300亿元。
路透上海6月21日 - 中国大型房企--万科周三晨间宣布新一届董事会的董事提名，新晋第一大股东深圳市地铁集团的三位高级管理人员被提名非独立董事，但万科现任董事长王石未列入新一届候选董事名单中。