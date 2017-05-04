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市场报道 | 2017年 5月 5日 星期五 05:37 BJT

加拿大股市：下跌近1%，因商品价格急跌重压能源和矿业股

路透多伦多5月4日 - 加拿大主要股指周四下跌近1%，受累于权重的能源和矿业股因商品价格下跌而重挫，投资者消化一系列企业业绩。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌146.44点，或0.94%，报15,396.70点。

10大类股中七类走低，能源股下跌3%，金融股跌0.4%。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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