加拿大股市：收低，油价下挫及中国需求放缓忧虑拖累能源股和矿业股

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透多伦多10月19日 - 加拿大主要股指周一下滑，因油价大跌及对中国需求放缓的担忧拖累能源股和矿业股，而投资人基本未受大选可能导致保守党下台的政治风险影响。
油价重挫约4%，拖累能源股下挫3%。包括矿业股在内的原材料股大跌2.2%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低79.72点，或0.58%，报13,758.38点，为约两周最低收位。10大类股中有七种收跌。
中国公布第三季度国内生产总值（GDP）同比增速一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值 ，9月投资快速下滑，工业低位徘徊，唯有消费成为中流砥柱。 (完)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。