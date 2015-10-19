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市场报道 | 2015年 10月 20日 星期二 05:18 BJT

加拿大股市：收低，油价下挫及中国需求放缓忧虑拖累能源股和矿业股

路透多伦多10月19日 - 加拿大主要股指周一下滑，因油价大跌及对中国需求放缓的担忧拖累能源股和矿业股，而投资人基本未受大选可能导致保守党下台的政治风险影响。

油价重挫约4%，拖累能源股下挫3%。包括矿业股在内的原材料股大跌2.2%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低79.72点，或0.58%，报13,758.38点，为约两周最低收位。10大类股中有七种收跌。

中国公布第三季度国内生产总值（GDP）同比增速一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值 ，9月投资快速下滑，工业低位徘徊，唯有消费成为中流砥柱。 (完)

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